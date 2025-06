Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends begann schließlich die Zeit der Start/Stopp-Starter. Dank verbesserter Materialien und verstärkter Konstruktion war es nun möglich, den Motor nicht nur zu Beginn einer Fahrt zu starten. Vielmehr stoppt der Motor seitdem bei jedem Halt, etwa an Ampeln oder im Stop-and-Go-Verkehr, oder sogar bei Konstantfahrt auf der Autobahn (Segeln). Ein Tritt auf das Gaspedal startet ihn dann automatisch wieder. Damit leistet die Technologie bei SEG Automotive seit 2007 einen wichtigen Beitrag zur Kraftstoffersparnis und CO₂-Reduktion im Straßenverkehr.

Heute sind passende konventionelle und Start/Stopp-Starter für alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verfügbar – vom kompakten Stadtfahrzeug über Transporter und schwere Nutzfahrzeuge bis hin zu Land- und Baumaschinen. Diese breite Anwendungspalette bringt eine enorme Variantenvielfalt mit sich. Jeder Starter ist exakt auf die spezifischen Anforderungen seiner Einsatzumgebung abgestimmt, um maximale Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten.

Ein zentrales Kriterium ist zum Beispiel die Einbaulage des Starters. Während in einem Pkw der Stromweg von der Batterie im Motorraum oft nur wenige Zentimeter beträgt, kann er in Bussen oder Baumaschinen mehrere Meter lang sein – was besondere Anforderungen an die elektrische Auslegung stellt. Doch selbst im Bereich der PKW gibt es erhebliche Unterschiede. Je nach Einbauort müssen spezielle Dichtungs- oder Wärmekonzepte entwickelt werden, um den Starter vor Staub, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen zu schützen. Diese hohe Anpassungsfähigkeit ist nur durch modernste Entwicklungs- und Fertigungstechnologien in der Erstausrüstung möglich.