Die Tire Cologne (TTC) und die Autopromotec in Bologna haben ihre Termine erneut abgestimmt und kehren zum Wechselrhythmus zurück: Die TTC findet in geraden Jahren statt, die Autopromotec in ungeraden.

Mit dieser Entscheidung reagierten beide Veranstalter auf den Wunsch von Ausstellern und Besuchern, Überschneidungen zu vermeiden und das Marktpotenzial beider Veranstaltungen besser nutzen zu können. Die abgestimmte Strategie soll die Reichweite beider Messen steigern und neue Geschäftsmöglichkeiten eröfnnen.