Im Februar und März 2025 : VRÖ und Euromaster bieten Hochvoltschulungen an

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Schulungen für den Umgang mit Hochvoltsystemen sind in der Branche unerlässlich, um Sicherheit und Fachwissen zu gewährleisten. In Kooperation mit Euromaster bietet der VRÖ 2025 wieder HV-Schulungen an, um die Sicherheit im Umgang mit Hochvoltsystemen zu gewährleisten.