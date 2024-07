„Unsere Leitbetriebe setzen neue Meilensteine für den Wirtschaftsstandort Österreich. Durch den Fokus auf wirtschaftliche Stabilität und soziale wie ökologische Verantwortung sichern sie langfristig über hunderttausend Arbeitsplätze“, erklärt Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria.

Würth vertreibe Produkte, die weltweit für höchste Qualität und Verlässlichkeit stehen. Neben der breiten Produktpalette biete das B2B-Unternehmen zahlreiche digitale Lösungen für seine Kundinnen und Kunden an. "Damit ist Würth auch in Österreich ein starker Innovationstreiber", so Rintersbacher.