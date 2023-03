Zanini erzeugt seit 1965 auf drei Kontinenten in insgesamt neun Ländern Kühlergrille, Markenembleme, Zierleisten und Radkappen. Mittlerweile stammt bereits jede vierte weltweit verkaufte Radkappe aus den Werken des spanischen Familienkonzerns. Beliefert werden fast alle Fahrzeughersteller der Welt. Michal Drozdík, IT-Manager bei Zanini in Tschechien, erklärte kürzlich auf der ODETTE in Prag: „Wir verarbeiten täglich extrem viele Informationen und müssen daher jede unnötige Dateneingabe vermeiden. Jeder manuelle Eingriff stellt schließlich immer auch eine potenzielle Fehlerquelle dar. Daher ist für uns eine starke Partnerschaft beim Elektronischen Datenaustausch (EDI) unverzichtbar.“



Im Bereich des Elektronischen Datenaustausches arbeitet Zanini CZ bereits seit vielen Jahren mit dem internationalen EDI-Dienstleister Editel zusammen. Der Informationsfluss zwischen Zanini und den Automobil-Herstellern (Toyota, Audi, Skoda, BMW, Mercedes, Seat, VW usw.) verläuft bereits voll automatisiert über Editel. Um Logistikprozesse auch mit den Vorlieferanten effizienter abzuwickeln, wollen die Tschechen künftig die Zusammenarbeit mit Editel weiter intensivieren. Editel-Geschäftsführer Gerd Marlovits sieht ebenfalls noch deutliches Potenzial für den weiteren Ausbau der Geschäftsbeziehungen und erklärt: „Zanini ist mit seiner global weitverzweigten Kundenstruktur ein gutes Beispiel dafür, welch großen Nutzen EDI für die Automotive-Branche gebracht hat.“