Der gemeinsame Auftritt dieses internationalen Pilotprojekts soll fester Bestandteil des Temot-Leistungsspektrums werden, um sich gegen die Global Player im Independent Aftermarket zu behaupten. Mit dem Zündungs- und Sensorikexperten NGK Spark Plug konnte die TPC bereits den ersten Partner gewinnen.



Die internationale Verflechtung im Independent Aftermarket nimmt seit vielen Jahren zusehends Gestalt an. Nationale Verantwortungsstrukturen werden in Industrie und Handel nach und nach durch globale Ausrichtungen abgelöst. Neben weltweit agierenden Unternehmensgruppen spielen besonders im Handel internationale Kooperationen eine entscheidende Rolle. So auch die Temot International, die einen Umsatz von knapp 11 Milliarden Euro von 98 Gesellschaftern aus aller Welt unter ihrem Dach verantwortet.



Die Zusammenarbeit der Shareholder Aktieselskabet Carl Christensen (CAC) und Select AG stellt einen „Meilenstein der internationalen Kooperationslandschaft“ dar, so Temot-CEO Fotios Katsardis. „Unser Ziel ist es, die grenzübergreifende Wucht der Temot noch viel stärker zum Nutzen aller Stakeholder in die Waagschale zu werfen“, führt Katsardis fort. Die neue Temot Purchase Community schafft Mehrwerte für Temot-Shareholder und deren Werkstatt- und Handelskunden sowie die Lieferantenpartner.