Wie sich das Coronajahr 2020 auf die Auslastung in den Kfz-Werkstätten und auf die Reparaturen ausgewirkt hat, ist ein Bestandteil des „DAT-Report 2021“. Zwar weist dieser nur Zahlen für Deutschland aus, einzelne Ergebnisse können aber durchaus auf den österreichischen Markt umgelegt werden. Wie zu erwarten, ist die Gesamtkilometerleistung im Jahr 2020 aufgrund von Reisebeschränkungen und Homeoffice im Sog der Corona- Pandemie gesunken. Damit ging auch eine Verringerung der Reparaturhäufigkeit pro Pkw/Jahr von 0,51 in 2019 auf 0,44 in 2020 einher. Bei den Reparaturarbeiten selbst entfielen 73 % auf Verschleißteile, 39 % auf Aggregate und Elektrik und 27 % auf Fahrwerk und Karosserie (Mehrfachnennungen m glich). Interessant sind laut DAT-Report auch die Durchführungsorte von Reparaturarbeiten: Demnach steuerten im Vorjahr 54 % (2019: 50 %) freie Werkstätten an, gefolgt von Markenbetrieben mit 31 % (2019: 34 %) und Arbeiten im Do-it-yourself (DIY) mit 15 % (2019: 16 %). „Trotz Rückgängen bei den Reparaturen hat sich gezeigt, dass 2020, aufgrund des Ausbleibens von Sachverständigen vor Ort, die Kfz-Betriebe wieder mehr selbst kalkuliert haben“, betont Alexander Steinwender, der die DAT gekonnt durch das Spannungsfeld zwischen Werkstätten auf der einen und Versicherungen (mit den angeschlossenen Sachverständigen) auf der anderen Seite steuert. „Wir verhalten uns neutral und postulieren ausschließlich Herstellervorgaben, die im Reparatur- und Servicefall dann umzusetzen sind.“