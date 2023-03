Die AustrianSkills 2021 finden in diesem Jahr vom 18. bis 21. November in Salzburg, gemeinsam mit der Berufs-Info-Messe sowie der BeSt3, statt. Die eigentlich für 2020 geplanten österreichischen Berufsstaatsmeisterschaft wurden Corona-bedingt in dieses Jahr verschoben. Sie bilden die Grundlage für die Qualifikation zu WorldSkills Shanghai 2022 bzw. EuroSkills St. Petersburg 2023.

400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in diesem Jahr erwartet. Die besten jungen, Fachkräfte, Lehrlinge und Schüler werden in mehr als 40 Berufen an den Start gehen. Die Anmeldefrist für AustrianSkills 2021 endet am 30. September 2021. Die Liste der Bewerbe der Staatsmeisterschaften, alle Details zur Anmeldung sowie Musteraufgaben zu Trainingszwecken sind unter www.skillsaustria.at abrufbar.