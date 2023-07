Dieses Jahr konnte die ATEV e.G. dabei eine Rekordteilnahme verzeichnen: Insgesamt 150 Personen nahmen am Event-Wochenende teil, davon 60 stimmberechtigte Genossen und 50 Industrievertreter. Im Fokus stand unter anderem die gemeinsame Einweihung des neuen Zentrallagers in Marktheidenfeld/Altfeld, dass die ATEV e.G. in diesem Jahr bezog. Bereits ab Freitagnachmittag reisten die ersten Mitglieder und Lieferanten nach Frankfurt an und wurden dort durch den ATEV-Vorstand Sven Griebert und das ATEV-Team begrüßt. Nach einem Welcome-Drink und anschließendem Abendessen nutzten viele Teilnehmer die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und zu netzwerken.



Der Event-Samstag startete mit einer privaten Führung durch die Klassikstadt Frankfurt und anschließendem Mittagessen in einer typischen Äppelwoi-Kneipe mit hessischen Spezialitäten. Das Highlight des Tages bildete die Fahrt zum neuen Lager in Marktheidenfeld/Altfeld. Dort waren alle Teilnehmer in den neuen Räumlichkeiten der ATEV e.G. zu einem bayerischen Bierabend mit Oktoberfestcharakter eingeladen.