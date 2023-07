Vieles neu bei der seit Jahrzehnten im Frühsommer stattfindenden ATP Lieferantentagung, die am Montag, 26. Juni stattfand. „Es war uns ein Anliegen, die Lieferanten in unsere Zentrale einzuladen, wo wir auch unseren im vergangenen Jahr eingerichteten Verkaufsraum vorstellen konnten. Neu war auch, dass jeder Lieferant mit allen ATP Partnern und nicht mit jedem einzeln eine Sitzung hatte. Auf diese Weise konnten gemeinsame Anliegen sicher besser besprochen werden, ungeachtet dessen blieb aber auch noch genug Zeit für individuelle Gespräche. Für das leibliche Wohl unter Tags sorgte ein Food Truck mit Schmankerln aus der Region und schließlich gab es noch ein gemütliches Abendessen in einem Hotel in Amstetten. Die neue Form des Treffens kam bei ATP Mitgliedern und Lieferanten sehr gut an“, freuten sich Obmann Andreas Kralik und Obmann-Stellvertreterin Alexandra Schmutzer, die auch gleich auf einen 10% Umsatzanstieg im vergangenen Jahr hinwiesen. Die 16 Mitglieder mit 25 Outlets erwirtschafteten somit 7,6 Millionen Euro und sorgten für stabile Verhältnisse in herausfordernden Zeiten.