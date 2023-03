Ausschließlich Spitzenbetriebe sollen künftig den Titel „Sonax Authorized Detailer“ tragen dürfen. Dafür hat der Hersteller strenge Richtlinien festgesetzt. Dazu gehören Kriterien wie Sauberkeit, die Einhaltung hoher Standards und die Verwendung von Topprodukten aus der Sonax-Palette – wie zum Beispiel Ceramic Coating.

In Österreich sollen laut Sonax- Verkaufsleiter Herbert Weidenthaler in einer ersten Phase neun Betriebe „Authorized Detailer“ werden, also pro Bundesland einer. Langfristig kann sich Weidenthaler 15 Topbetriebe mit dem Siegel vorstellen. „Die Auszeichnung wird jedes Jahr neu vergeben“, sagt der Sonax- Verkaufsleiter im Gespräch mit AUTOSERVICE, wobei die strengen Qualitätskriterien immer aufs Neue kontrolliert werden. Die ausgewählten Fachbetriebe erhalten von Sonax ein spezielles Branding mit Tafeln, Transparenten und Aufklebern. Darüber hinaus werden sie permanent über neue Entwicklungen und Produkte informiert und bekommen diese zu Testzwecken – „Feldtests“, wie Herbert Weidenthaler sagt.

Einer der ersten Betriebe in Österreich, der den Titel „Sonax Authorized Detailer“ erhielt, ist „Detailed Car Cleaning“ in Tribuswinkel bei Baden. Das Anfang 2018 von Mario und Michaela Kunkic gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit Aufbereitung, Lederarbeiten, Dellendruck und Felgenreparaturen. Mit Partnerwerkstätten werden auch mechanische Arbeiten angeboten. „Unser Motto lautet ,Alles aus einer Hand‘“, sagt Mario Kunkic beim Besuch von AUTOSERVICE anlässlich der Verleihung der Auszeichnung durch Sonax-Verkaufsleiter Herbert Weidenthaler und Gebietsleiter Matthias Tomschitz. Vor allem exklusive Fahrzeuge werden in der 130 Quadratmeter großen Halle unter die Fittiche genommen. Beim Besuch von AUTOSERVICE standen dort zwei Bentley, ein Toyota Supra MK4 und ein Nissan GTR. „Die Autos zeigen schon, in welchem Bereich wir vor allem unterwegs sind“, sagt Kunkic. Aber grundsätzlich werden Fahrzeuge aus allen Segmenten betreut. Zu den Kunden gehören Private genauso wie Fahrzeughändler. Dabei soll das Unternehmen von Michaela und Mario Kunkic mit ihren beiden Mitarbeitern „klein, aber fein“ bleiben. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, den ich mit viel Herz ausübe“, erklärt Mario Kunkic, der sich selbst als „Tüftler“ bezeichnet. Und: „Diese Auszeichnung von einem Konzern wie Sonax bedeutet mir sehr viel und ich bin sehr stolz.“