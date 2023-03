Mit dem neuen Stammsitz will man bei Zukunftsthema E-Mobilität „First-Mover“ in Wien sein. „Mit unserer Marke Kia waren wir von Anfang an bei E-Mobilität dabei, mittlerweile setzen wir als gesamtes Unternehmen einen großen Fokus auf das Thema. Für uns bedeutet das auch, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verkauf und der Werkstatt gezielt (um-)zuschulen – wir haben auch ausgebildete E-Mobility-Experten bei uns im Team. Wir beobachten den Markt, die Medien und das Verhalten unserer Kundinnen und Kunden sehr genau, um neue Entwicklungen und Trends frühzeitig zu erkennen, uns frühzeitig anzupassen und für bestehende als auch neue Kundinnen und Kunden kompetenter Ansprechpartner im Bereich Alternativantriebe zu sein“, erklärt Geschäftsführer Gernot Keusch.

Auto Stahl kann auf eine knapp 50-jährige Historie zurückblicken. 1997 wurde das Unternehmen von der Familie Keusch übernommen und Gernot Keusch bis 2011 Schritt für Schritt zum 100-Prozent-Eigentümer. Zu Beginn hat man noch die Marken Honda, Fiat und Alfa Romeo vertrieben – jedoch nicht zur Zufriedenheit. Und so baute Gernot Keusch das Unternehmen um: 2011 wurde neben dem damaligen Stammsitz in der Heistergasse (20. Wiener Gemeindebezirk) ein Standort in Wien-23 eröffnet, damals auch als Ablöse für einen Betrieb in Wiener Neudorf. 2017 hat Auto Stahl im 21. Wiener Gemeindebezirk eröffnet, ein Jahr später wurde der Standort in Wien-Liesing zu einem Jaguar Land Rover Flagship-Store im neuen Design umgebaut. Aktuell beschäftigt Auto Stahl an drei Standorten in Wien rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 52 Millionen Euro. Neben den genannten Pkw-Marken werden auch Motorräder der Marke Honda vertrieben.