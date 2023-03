Mit 13 Standorten in Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich und drei in Deutschland zählt Sonnleitner – 100 % Auto zu den erfolgreichsten Kfz- Betrieben hierzulande. Im vergangenen Jahr erzielte man 225 Millionen Euro Umsatz und kam auf 10.369 Kfz-Zulassungen, immerhin 2.360 davon Gebrauchtfahrzeuge. „Unsere Zeichen stehen seit Jahren auf Wachstum und dieses kann aber nur nachhaltig funktionieren, wenn die Abläufe passen und die Kunden auch weiterhin perfekt betreut werden. Vor allem Kunden im städtischen Bereich erwarten sich beim Fahrzeugkauf immer öfter ein passendes Versicherungsangebot. Unsere Kunden möchten in schnelllebigen Zeiten keinen weiteren Weg zurücklegen, sondern bevorzugen den One-Stop-Besuch, bei dem man nicht nur das Auto kauft, sondern auch gleich das Kfz versichert. Unsere bestens geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten auch über die Vorteile einer Insassen- und Rechtsschutzversicherung, sodass der Kunde erkennt, dass er in Sachen Versicherung eine zuverlässige Komplettbetreuung hat. Rasch, unkompliziert und mit bester Unterstützung der Mitarbeiter am Point of Sale haben wir in carplus seit Jahren einen sehr guten Kooperationspartner. Nicht nur bei der Neuwagen-, sondern auch bei der Gebrauchtwagenversicherung, die in herausfordernden Zeiten wieder stark an Bedeutung gewonnen hat“, erläutert der geschäftsführende Gesellschafter Mag. Wolfgang Sonnleitner beim AUTOSERVICE- Besuch in der Unternehmenszentrale in Leonding bei Linz.