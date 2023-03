Der Automarkt scheint nach dem Corona-Tief wieder Fahrt aufzunehmen. Der Monat März hat eine relative Erholung am Automarkt gebracht. Die Neuzulassungen von Pkw lagen mit 29.526 Fahrzeugen "nur" mehr 7,6 % unter dem Wert vom März 2019. Im Vergleich zum ersten Monat mit Corona-Lockdown, dem März 2020, gab es sogar einen Anstieg um 177,1 %, geht aus aktuellen Zahlen der Statistik Austria hervor. In den ersten drei Monaten des Jahres zusammen kamen 63.522 Pkw neu auf die Straßen (plus 16,2 %). "Zuwächse im dreistelligen Bereich gab es im März bei alternativ betriebenen Pkw, die 32,4 % der Neuzulassungen ausmachten", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.