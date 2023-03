Zu diesem Zweck werden den Besuchern verschiedene Kurztrips im sogenannten „Motor Valley“ angeboten. Die Veranstalter sehen „Business and Leisure“ als gute Möglichkeit, um eine Verbindung zwischen Arbeit, Kultur und Freizeit herzustellen. So wird beispielsweise mit der Ducati Experience ein Ausflug ins Museum und Werk des italienischen Motorradhersteller angeboten. Der Besuch startet im Museum mit den Ursprüngen der Motorradschmiede, zeigt die Entwicklung und Bedeutung der berühmten Persönlichkeiten auf und zeigt die symbolträchtigsten Modelle und wichtigsten Etappen – von Straßen- bis zum Rennmotorrad.

Im Zuge der Lamborghini Experience erhalten die Teilnehmer Einblicke in das Mudetec Museum (Museum der Technologien), in dem die ersten Kreationen des Firmengründern Ferruccio Lamborghini bis zu den Supersportwagen wie Miura, Countach, Diablo, Gallardo und den neuen Modellen Aventador und Huracán und vieles mehr zu bewundern sind. Dank eines interaktiven Virtual-Reality-Erlebnisses kann eines der ausgestellten Fahrzeuge auch gelenkt werden. Am Ende der Tour steht ein kurzer Blick auf die Produktionslinien auf dem Programm.

Aber auch die Kultur und die Kulinarik sollen nicht zu kurz kommen. Führungen werden für die historische Altstadt von Bologna angeboten, deren Arkaden seit kurzem zum UNESCO-Welterbe gehören. Bestandteile der Exkursionen sind nicht nur sehenswerte Gebäude und Museen, sondern auch die Kulinarik, die untrennbar mit Bologna verbunden ist. Wer hingegen Meer und Strand bevorzugt, kann einen Abstecher zur romagnolischen Riviera machen oder dort ein paar erholsame Tage verbringen.