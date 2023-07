Für Helmut Stuphann, Leiter Bosch Automotive Aftermarket Österreich, ist nicht nur das Thema Fachkräftemangel eine Herausforderung, sondern auch Vernetzung und Digitalisierung. „Die Lösung liegt ganz klar in einer Steigerung der Produktivität – und hier kommt man am Thema Vernetzung und Digitalisierung nicht vorbei. Aus unserer Sicht ist das der derzeit der größte Hebel, um die Profitabilität der Wertschöpfung zu verbessern“ so Stupphann, der die Sonderschau „Vernetzte Werkstatt“ powered by BOSCH initiiert hat. Dabei konnten Besucher erleben, was eine vernetzte Werkstatt leisten kann, welche Vorteile sie für den eigenen Betrieb bietet und wie sie in der eigenen Werkstatt umgesetzt werden kann. Im Rahmen der Sonderschau wurde etwa das innovative „Remote Diagnose Service“ vorgestellt, das freien Werkstätten ermöglicht, ganze Arbeitspakete digital an einen Techniker außer Haus zu vergeben.