Der Technologiewandel in der Automobilbranche ist in vollem Gange. Alternative Antriebstechnologien spielen eine immer bedeutendere Rolle. AVL DiTEST setzte früh auf dieses Thema und behandelte bereits 2005 Elektromobilität in seiner Unternehmensstrategie. 2010 lieferte das Unternehmen erste Hochvolt-Messgeräte an den Volkswagenkonzern. 2020 entfiel schon knapp die Hälfte der Auftragseingänge auf Messgeräte für den Einsatz an Elektro- und Hybridfahrzeugen. „Insgesamt erwirtschaften wir sogar zwei Drittel unseres Umsatzes mit Produkten, die von der Antriebsart des Fahrzeuges unabhängig sind“, fügt Gerald Lackner hinzu. Der Fachkompetenz des Prüf- und Messtechnikspezialisten vertrauen langjährige Partner wie die Fahrzeughersteller BMW, Volkswagen, Jaguar Land Rover oder PSA. Sie setzen bei der Wartung und Servicierung ihrer Elektroflotten auf die Lösungen von AVL DiTEST.

Entscheidend ist, Entwicklungen am Markt immer im Auge zu behalten. „Auch wenn Produkte für alternative Antriebe eindeutig zunehmen, beschäftigen wir uns weiterhin mit Abgasmesstechnik für Verbrennungsmotoren“, verrät Lackner. Gerade in den kommenden Jahren wird die Abgasüberprüfung noch einmal stark zulegen.