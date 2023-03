Lange hat es bis zum Zusammenschluss des Triumvirats, Bestehend aus dem Reifenhersteller, Arlanxeo und Solvay nicht gedauert: In zwei Jahren stand die Kooperation und das Gemeinschaftsunternehmen. Es ist nicht nur geplant, dass die Reifen-Techplattform Techsyn für Pkw-Reifen einsetzbar ist, Nutzfahrzeuge und andere Vehikel sollen ebenfalls davon profitieren. Konkrete Produkte wurden in der Pressekonferenz keine vorgestellt oder wie hoch die Kraftstoffeinsparung ist. Das wird erst vom jeweiligen Produkt abhängen. Es bleibt also spannend, was Bridgestone gemeinsam mit der Reifen-Techplattform Techsyn an umweltverträglicheren Hochleistungsreifen künftig auf den Markt bringen wird.