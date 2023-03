Reifen-Experten werden im Gespräch mit Moderator Oliver Forster alles rund um den Reifen besprechen. Passend dazu nennt sich der neue Conti-Podcast „Runde Sache“. Die erste Folge ist seit dem 19. Juli auf www.continental-reifen.de/podcast sowie bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google zu finden.

In der ersten Podcastfolge ging es um das Thema Van- und Camperreifen, die auch große Lasten sicher ausbalancieren können. Erklärt wurde zudem, was zu einem Fahrzeug-Check vor jeder längeren Reise gehört – egal ob am Wohnmobil oder am Pkw.

Bis Ende des Jahres sind drei weitere Folgen des Continental Reifen-Podcasts geplant; in der zweiten geht es um die besonderen Anforderungen an Reifen für E-Fahrzeuge. Die dritte Episode spannt den Bogen von der Massivbereifung für Kutschen bis zum smarten Reifen für die Mobilität der Zukunft. Genau dort knüpft die vierte Folge an: Smarte Technologien machen Reifen noch sicherer, langlebiger und nachhaltiger.

Zum Start jeder Folge stellen sich die Conti-Experten einer Schnellfragerunde. Danach entwickelt sich ein lockerer Talk zwischen den Reifen-Fachleuten und dem Moderator. „Mit diesem informativen und unterhaltsamen Podcast sprechen wir alle an, die Interesse an Mobilität und Reifen haben“, sagt Timo Röbbel, Leiter Markenmanagement und Kommunikation, Reifen Ersatzgeschäft Deutschland.

Er verspricht exklusive Einblicke hinter die Kulissen – sowohl für Endkunden als auch für Händler, Werkstätten und Flottenmanager: „Wir haben diesen Podcast entwickelt, um noch näher bei unseren Kunden zu sein. Audio ist ein Trend-Kanal, auf dem wir die Menschen hinter der Marke Continental authentisch vorstellen können“, so Röbbel.