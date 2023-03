Innerhalb weniger Tage hat das Unternehmen im Frühjahr 2020 auf die Corona-Pandemie reagiert, notwendige Einsparungsmaßnahmen umsetzt und einen neuen Covid-Geschäftsplan erstellt. „Die Kunst dabei war, trotz aller Einsparungen das eingespielte, hochmotivierte Team zu erhalten und die Innovations-Roadmap weiter zu verfolgt“, betont Gerald Lackner, Geschäftsführer von AVL DiTEST.

Alle drei Standorte des Unternehmens, die Firmenzentrale in Österreich und die beiden Firmen in Deutschland und China, konnten das Geschäftsjahr 2020 mit deutlich positiven Ergebnissen abschließen. Für die Jahre 2021 und 2022 blickt AVL DiTEST positiv in die Zukunft – ein Wachstum im zweistelligen Bereich wird angestrebt. Allein für das Geschäftsjahr 2021 zeichnet sich bereits jetzt ein neuer Umsatzrekord ab – natürlich unter Berücksichtigung, dass Prognosen in Covid-Zeiten schwierig sind.