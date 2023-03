Kalibrierung : Das perfekte Finale von Richt- und Lackierarbeiten

Moderne Fahrzeuge sind mit einer Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen ausgestattet und verfügen über Kamera- und/oder Radartechnologie in Karosseriebauteilen wie Windschutzscheiben oder Stoßfängern. Im Anschluss an die durchgeführten Arbeiten müssen diese Systeme wieder neu kalibriert werden und dafür hat der Innsbrucker Werkstättenausrüster Kastner mit Autel-ADAS das perfekte System im Angebot.