Der Indicata Market Watch (April 2021) kommt aber auch zu dem Schluss, dass alleine im jüngsten März gegenüber dem davorliegenden Februar 2021 ein Plus von 29,0 % zu Buche gestanden ist. Dafür verantwortlich ist die auch wieder gestiegene Anzahl an Tages- und Kurzzulassungen. So weist Indicata bei den jungen Gebrauchtwagen (jünger als ein Jahr) ein Plus von 59 % von Februar auf März 2021 auf. Auf Monatssicht stark zugenommen haben gebrauchte Pkw mit Hybridantrieb (plus 67 % bei den Verkäufen), aber auch jene mit Verbrennungsmotor (plus 39 %) und rein batteriebetriebe Pkw (plus 29 %). Auch bei der Drehung des Lagerbestands stehen die Zeichen auf Beschleunigung: Beim Diesel gab es im März 2021 eine Steigerung um das 7,4-Fache, beim Benziner um das 7,1-Fache und beim Hybrid immerhin um das 5,3-Fache. Bei rein batterieelektrisch betriebenen Pkw betrug die Zunahme das 3,5-Fache.

Wirft man einen Blick nach Europa, so haben die Gebrauchtwagen-Verkäufe im März auf Jahressicht neben Österreich auch in Italien (plus 111,1 %), Portugal (plus 76,8 %), Deutschland (plus 70,9 %) sowie Polen (plus 38,5 %) und dem Vereinigten Königreich (plus 38,4 %) stark zugelegt.