Die Meisterprüfungsordnungen für Karosseriebautechnik und Karosserielackiertechnik sowie für Kraftfahrzeugtechnik entsprechen nun dem NQR(Nationaler Qualifikationsrahmen)-Level 6 und sind damit dem Bachelor-Studium gleichgestellt. Ziel der neuen Meisterprüfungen ist der Nachweis von Lernergebnissen, die über dem Qualifikationsniveau der beruflichen Erstausbildung liegen und sich an den Deskriptoren des Niveau 6 des NQR orientieren. Der Qualifikationsstandard in den Meisterprüfungsordnungen ist die Grundlage für die dargestellten prüfungsrelevanten Lernergebnisse. Die Meisterprüfungsordnungen treten mit einer Übergangsregelung von zwölf Monaten am 1. Mai 2021 in Kraft.

„Mein Dank geht an alle Berufsgruppen, die an den Meisterprüfungsordnungen mitgearbeitet haben, speziell an die Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker, Kraftfahrzeugtechnik sowie Metalltechnik für Land- und Baumaschinen. Somit erfolgte ein weiterer wichtiger Schritt, um moderne und technisch zeitgemäße Berufe zu entwickeln“, betont MMst. Roman Keglovits-Ackerer, BA, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter Fahrzeugtechnik.