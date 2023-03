Die Experten von Hankook sind auf den Wandel in der Automobilbranche gut vorbereitet und beantworten diese Frage ganz klar mit: Ja. Deshalb hat man sich frühzeitig an die Entwicklung von speziellen Bereifungen für Elektrofahrzeuge gemacht. Die klassischen Zielkonflikte in der Reifenentwicklung spitzen sich bei E-Reifen weiter zu. Er soll ein besonders geringes Abrollgeräusch haben, guten Grip liefern und trotzdem muss die Laufleistung stimmen, der Reifen muss viel Gewicht aushalten, soll aber selbst nicht zu schwer sein, um hier nur die wichtigsten Punkte zu nennen. Dieses Know-how floss auch beim Erstausrüstungsengagement des Premium-Reifenherstellers für den Stuttgarter Sportwagenhersteller ein. Dort liefert Hankook unter anderem seinen E-Reifen Ventus S1 evo 3 ev für den Porsche Taycan, den ersten vollelektrischen Sportwagen der Porsche AG. In der Größe 225/55R19 XL 103Y auf der Vorderachse, 275/45R19 XL 108Y auf der Hinterachse und mit „NF0“ auf der Seitenwand verbirgt sich im Ventus S1 evo 3 ev eine Menge an technischen Finessen, die dazu beitragen, die Leistung von elektronisch angetriebenen Sportwagen optimal auf die Straße zu bringen.