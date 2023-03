Bei den Präsenzterminen ist die Zahl der Teilnehmer mit zwölf begrenzt. Von 2017 bis 2020 waren alle Meisterklasse-Schulungen ausgebucht und so haben in Summe über 370 Personen an der Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen. Zusätzlich hat die Santander Consumer Bank auch eigene „Spezial-Meisterklassen“ für ihre Kooperationspartner, zum Beispiel für Kia, KTM, Yamaha oder Harley-Davidson, durchgeführt. Bei den Online-Meisterklassen liegt die Teilnehmeranzahl zwischen 15 und 20 Personen und in diesem Jahr wurden acht Trainings rein im virtuellen Raum durchgeführt. Geleitet werden die Schulungen von Trainer Marc-Uli Lech, der von Co-Trainern unterstützt wird. Im Rahmen der Meisterklasse gibt es Schwerpunkte zu den Modulen „Verkauf“ (Trainer: Marc-Uli Lech), „Gebrauchtwagen- Management“ (Co-Trainer: Peter Pellkofer), „Bestandskunden- Management“ (Co-Trainer: Manfred Gansterer) und „Online- Marketing“ (Co-Trainer: Manfred Gansterer). Letztgenanntes wird heuer zum ersten Mal angeboten und beschäftigt sich mit den vielfältigen Möglichkeiten, mit denen die Kfz- Händlerpartner die eigene Firmen-Website, Social Media und Online-Werbung zielgerichtet zur Kundenansprache einsetzen können. Prinzipiell stehen die einzelnen Schulungsangebote allen Kfz-Partnern in Österreich ohne Einschränkungen offen. Die Anmeldung erfolgt mittels der Plattform autonline.at und folgt dem Motto „first come, first serve“.