Bei der Marke Polytop gibt es nun für die meisten Schleifpasten, Polituren und Versiegelungen mit dem 250-ml-Gebinde eine kleineres und damit handlicheres Format. Daneben wird auch kontinuierlich an Produktverbesserungen gearbeitet. Beim schlierenfreien Hochglanz-Finish Polytop Velox Care gibt es nun ein verbessertes Kalklösevermögen. Der pH-Wert bleibt dabei knapp über 2,0, somit ist das Produkt also auch nicht ätzend.

Als Multitalent mit intensiver Reinigungsleistung präsentiert sich der säurefreie Hybrid-Spezialreiniger Equinox pH7. Das Produkt punktet mit guter Oberflächenhaftung und mit einem Wirkstoff-Farbindikator zum Entfernen von Flugrost und Bremsstaub. Die hocheffektive Reinigungsformel verfärbt sich nach dem Aufsprühen violett und zeigt so aktiv den Wirkungsprozess an. Durch den neutralen pH-Wert werden Glas, Zierleisten, Kunststoffe und Metalle nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Unter der Marke Neox hat Polytop zudem eine neue Produktlinie rund um die Keramik-Polymer-Versiegelung von lackieren Außenflächen auf den Markt gebracht. Das System überzeugt durch optimal aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten und die besonders einfache und unkomplizierte Verarbeitung.