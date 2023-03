Obwohl sogenannte Vorbeifahrtsgeräuschtests bisher in der Regel im Freien durchgeführt werden, wird nun auch ein Verfahren in Innenräumen für die Typengenehmigung akzeptiert, da es eine stabilere Umgebung für Entwicklungstests und die Schallquellenortung bietet. Die Software BK Connect Indoor Pass-by von HBK wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Standards entwickelt, sodass sie das gesamte Spektrum der Pass-by-Tests abdeckt und somit für die Anforderungen von Tests im Bereich Automotive ist geeignet ist – von einfachen Konformitätsbewertungen bis hin zur SPC-Analyse (Source Path Contribution).

Die Messsoftware für Indoor-Pass-by umfasst automatische Messpläne, eine vordefinierte Testkonfiguration, die im Voraus erstellt und hochgeladen werden kann, um sich auf den Testbetrieb zu konzentrieren, sowie die Möglichkeit, aus den Messdaten der Mikrofone die SPC-Analyse direkt zu berechnen. Über einen Pass-By Data Viewer kann auf die Testdaten auf dem BK Connect Team Server zugegriffen werden, um sie zu prüfen, zu vergleichen und Berichte zu erstellen.