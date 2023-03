Fachtagung : Elektrische Antriebstechnik im Fokus

Welche elektrischen Antriebssysteme in Zukunft zur Reduktion des CO2-Ausstoßes beitragen können, ist Gegenstand der mOre driVE 2021, der internationalen Fachtagung der Antriebstechnikbranche, die am 1. und 2. September in Wien stattfinden wird.