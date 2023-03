Teils herbe Einbußen verzeichneten vor allem die größeren Märkte. In Spanien schrumpfte der Markt im Februar um 38 %, in Frankreich um 21 %, in Deutschland um 19 % und in Italien um 12 %. Relativ gering fiel der Rückgang in Österreich mit unter 6 % aus. Im ehemaligen EU-Land Großbritannien wurde ein Minus von 36 % verzeichnet.

„Die Pandemie bestimmt nach wie vor die Lage auf dem Neuwagenmarkt“, erläutert Gerhard Schwartz, Leiter des Bereichs Industrial Products bei EY Österreich, und ergänzt: „Die Schließung der Showrooms in vielen Ländern, die erheblichen konjunkturellen Unsicherheiten, steigende Arbeitslosenzahlen – all das belastet den Markt massiv und nachhaltig.“ Entspannung sei nicht in Sicht, vielmehr könnten neue Lockdowns erneut zu Absatzeinbußen führen. Das hat naturgemäß Auswirkungen auf den Handel, in dem sich der Konsolidierungsdruck weiter erhöhe: „Der Autohandel befindet sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess, der durch die Pandemie nochmals stark beschleunigt wurde.“