Insgesamt wurden österreichweit von Jänner bis Juni 2021 exakt 27.860 Roller und Motorräder, mit den 7.530 verkauften Stück kommt Faber auf einen Marktanteil von 27,03 % und sieht sich somit als Marktführer. Steigerungen gab es für die Marken Vespa (5.104 Neuzulassungen; Plus von 30,79 % gegenüber 2020), Piaggio (959 Neuzulassungen; Plus von 1,7 % gegenüber 2020) und vor allem Moto Guzzi (204 Neuzulassungen; Plus von 70 % gegenüber 2020).

„Das erste Halbjahr ist mit 27.860 neu angemeldeten Zweirädern in Österreich ein großer Erfolg für die gesamte Branche, die mit einem Plus von 21,7 Prozent bei den Neuzulassungen gegenüber dem Jahr 2020 bilanzieren kann. Das Rollersegment hält dabei einen Marktanteil von 40,26 Prozent am Gesamtzweiradmarkt in Österreich. Dabei stammt jeder zweite verkaufte Roller aus dem Hause Piaggio mit seinem Markenportfolio“, betont Josef Faber, CEO der Faber GmbH.

Faber und die von ihm belieferten und betreuten rund 120 Fachhändler in Österreich profitieren auch vom anhaltenden Boom im 125-ccm-Segment. In diesem stand von Jänner bis Juni 2021 ein Zuwachs von 40,8 % auf 6.714 Neuzulassungen zu Buche.