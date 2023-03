Ausgebaut wird auch das Van-Reifen-Portfolio. Im Frühling stehen damit für den Sommerreifen Linam Van01 vier neue Dimensionen zur Verfügung. Bei dem robusten Sommerreifen für leichte Nutzfahrzeuge wurde die Größe 235/65 R 16 C verstärkt und weist nun einen höheren Lastindex (121/119 R) auf. Als weitere, zusätzliche Dimensionen gibt es 225/60 R 16 C 105/103 T, 235/60 R 17 C 117/115 S und 225/55 R 17 C 109/107 H. Darüber hinaus liefert Falken im Frühjahr 2021 sieben neue Größen des Euroall Season Van11, der mit Schneeflockensymbol ausgestattet und damit ein wintertauglicher Ganzjahresreifen ist, aus. Neu im Angebot sind die Dimensionen 185/75 R 16 C 104/102 R, 195/70 R 15 C 104/102 S, 215/70 R 15 C 109/107S, 225/70 R 15 C 112/110 R, 225/60 R 16 C 105/103 T, 235/65 R 16C 121/119 R und 225/75 R 16 C 121/120 R.