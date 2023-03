Rennwagen : FH Campus Wien präsentiert CR-120 Frankenstein

Am 15. Juli 2021 präsentiert das OS.Car Racing Team der FH Campus Wien seinen neuen Formula Student Rennwagen CR-120 Frankenstein. Nach der Corona-bedingten Pause in 2020 wird das Team mit dem mittlerweile siebenten in Wien-Favoriten konstruierten Fahrzeug bei der Formula Student Austria Ende Juli in Spielberg an den Start gehen.