Der Grüne Veltliner Zeisen Weinviertel DAC 2021 wurde bei der großen Mundus Vini Frühjahrsverkostung mit einer Goldmedaille ausgezeichnet und hat zudem in der Kategorie "Austria white in retail markets" den Titel "Best of Show" verliehen bekommen. „Er ist wohl unser elegantester Grüner Veltliner und fällt durch seine feinen Fruchtaromen und den zart würzigen Abgang auf,“ betont Roman Pfaffl, dessen Weingut zudem mit seinen Veltlinern Hund und Haiden im Lebensmittelhandel sehr gut etabliert ist. Auch Besuchern der „firmenwagen“- und „AUTOSERVICE“-Messestände auf der AutoZum in Salzburg und der Vienna Auto Show vor dem Ausbruch der Pandemie sind die edlen Rebensäfte bestens bekannt und das Networking mit Weinverkostungen, so man nicht mehr Auto fahren musste, erfreute sich jahrelang großer Beliebtheit. Ja, lang, lang ist`s her, doch arbeiten wir nun an einem Revival und planen sowohl als Ausklang des „firmenwagen“ Autotesttags im Driving Camp Pachfurth, unweit von Bruck an der Leitha, am 29. September als auch bei den KLS Fachtagen in Wieselburg am 7./8.Oktober am „AUTOSERVICE“-Messestand eine Weinverkostung mit Veltlinern aus dem Weingut Pfaffl. Nach Ende der Fastenzeit somit wohl der ideale Zeitpunkt dies jetzt schon bekanntzugeben.