Vor der wunderschönen Kulisse des Salzkammerguts trafen sich Freunde und Geschäftspartner der Versicherungen Nürnberger und Garanta im Golfclub "Am Mondsee" zum Abschlag. Ein idealer Rahmen, um die Freude am Sport mit sozialem Engagement zu verbinden, denn es ging um den guten Zweck. "Viele Teilnehmer unseres Turnieres sind schon seit Jahren dabei und beweisen damit immer wieder aufs Neue, wie wichtig ihnen die Unterstützung von wohltätigen Initiativen ist. Mit den Nenngeldern und zusätzlichen Spenden konnten wir heuer einen Betrag von 10.000 Euro aufbringen", sagt Vorstandsvorsitzender Kurt Molterer.

Empfänger der Spenden wird der Licht ins Dunkel Soforthilfefonds sein. Der Soforthilfefonds hilft Familien mit Kindern oder Jugendlichen, die unverschuldet in Not geraten sind und wenn die öffentlichen Stellen und Behörden nicht genug Unterstützung leisten können. Durch die Zusammenarbeit mit den Gemeinde- und Jugendämtern gelingt es Licht ins Dunkel , rasch und effizient zu helfen. Dank der Charity-Golfturniere konnten die Nürnberger und Garanta in den letzten Jahren insgesamt über 130.000 Euro an soziale Einrichtungen übergeben.