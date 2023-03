Das einteilige Rad im neuem 6-Speichen-Y-Design wird am Standort Schiltach gefertigt und in Herbolzheim veredelt und ist ausschließlich in der Dimension 9x20 Zoll ET 12 mit den Lochkreisen 6x135 oder 6x139,7 erhältlich. Es ist in den Farbvarianten „Platinumsilber Seidenmatt“, „Schwarz Seidenmatt“ und „Bronze Glanz“ verfügbar.

Konkret steht die Abkürzung „TL“ für Truck Line. Das Rad wird für große US-Pick-ups wie Dodge Ram, Ford F-150, GMC Sierra und Toyota Tacoma sowie für schwere SUV wie Chevrolet Tahoe und GMC Yukon, jeweils mit Festigkeitsgutachten, angeboten.