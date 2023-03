Wer kennt das nicht? Draußen ist es bitter kalt, der Wind bläst stark und es regnet oder schneit sogar - und der Reifenwechsel dauert doch länger als geplant. Der finnische Reifenhersteller Nokian Tyres plant seinen Kunden in Deutschland künftig etwas Gutes für die Gesundheit zu tun. Daher hat sich der Hersteller dazu entschlossen, sämtliche durch das Unternehmen autorisierte Fachhändler, sogenannte Nokian Authorized Dealers (NAD), mit einem finnischen Saunabereich auszustatten, damit die Kunden die Wartezeit so entspannt wie möglich erleben können. Keine gute Idee, finden Sie? Na gut, erwischt, ein Versuch war es wert. Der 1. April ist zwar schon vorbei, aber irgendwie finden wir die Idee rückblickend betrachtet auch nicht so schlecht ;-)