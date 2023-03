Obwohl der Technical Support mehrheitlich von Kfz-Betrieben aus Österreich, Deutschland und der Schweiz genutzt wird, gibt es auch Anfragen aus dem internationalen Umfeld. Egal ob Schwierigkeiten oder Fragen in den USA, Südafrika, Japan, Singapur oder sogar Trinidad auftreten, Mustafa Yavuz und das Team vom Technical Support nehmen sich der Sache an. Das geht telefonisch unter +49 23 33 791-4222 oder per Mail an technik@bilstein.de.

Das Spektrum der Anfragen reicht vom verkehrtherum eingebauten Federteller bis zu konstruktiv bedingten Poltergeräuschen bei einem VW Golf VII mit Mehrlenker-Hinterachse. Bei letztgenanntem Fall war der Bilstein-Stoßdämpfer B6 die Lösung. Insgesamt stellt Bilstein fest, dass sich immer mehr Fragen um Hightech-Fahrwerke mit Luftfedern oder aktiven Dämpfern drehen. „Werkstätten wiederum interessieren sich häufig für das Thema Kalibrierung von Assistenzsystemen bei Fahrwerkumbauten. Diese ist beispielsweise bei der Tieferlegung nötig, damit die Regelung nicht eingeschränkt wird“, berichtet Mustafa Yavuz. Es gibt aber immer Fragen rund um Oldtimer: „Oft geht es dabei um die Nachrüstung unseres Hochleistungs-Stoßdämpfers B6 und mögliche Auswirkungen auf das H-Kennzeichen. Sorgen sind aber unbegründet, da die verwendete Gasdrucktechnologie bereits zur Bauzeit der betreffenden Klassiker angeboten wurde.“