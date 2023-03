Kfz-Aftermarket : Hybride Automechanika 2021 in Frankfurt gewährt erste Einblicke

Unter dem Titel „Automechanika Frankfurt Digital Plus“ geht die Weltleitmesse für den automotiven Aftermarket in die diesjährige Ausgabe. Es ist eine hybride Veranstaltung, also sowohl im virtuellen Raum als auch mit einer gegenüber einem „normalen“ Messeformat deutlich verkleinerten Vor-Ort-Präsentation am Messegelände in Frankfurt am Main, die vom 14. bis 16. September 2021 über die Bühne gehen wird.