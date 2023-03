Massive Herausforderung sei für die Mehrheit der Unternehmen in der Fahrzeugindustrie der Fachkräftemangel. „Wir beobachten mit Sorge, dass das öffentliche Schlechtreden des Automobils junge Menschen von den klassischen Studienrichtungen der Fahrzeugbranche zusehends fernhält. Hier müssen wir dringend gegensteuern. Denn die Job- und Verdienstmöglichkeiten sind gerade hier überdurchschnittlich“, erklärte Mitterbauer. Die Industrie übernehme hier Verantwortung. „Nach wie vor hat die Lehrlingsausbildung einen sehr hohen Stellenwert in den Unternehmen“, so Mitterbauer. Unter anderem plädiert die Industrie für verstärkte Berufsorientierung, konkret eine bessere Abstimmung zwischen Schulen (v.a. HTL) bzw. Hochschulen und der Fahrzeugindustrie, um Aktualität und Zukunftsrelevanz der vermittelten Bildungsinhalte sicherzustellen.

„Wir müssen heute die Weichen für ein erfolgsreiches Fahrzeugland Österreich stellen. Dabei müssen die Unternehmen beim digitalen und grünen Wandel bestmöglich durch die Öffentlichkeit und Politik begleitet werden. Denn es geht um sehr viel: Arbeitsplätze, Wohlstand, Lebensqualität und Zukunftschancen“, betonten die Industrievertreter abschließend.

Leitbranche stärken – Individuelle Mobilität sichern – Weitere Belastungen abzulehnen

„Es kann nicht oft genug bekräftigt werden, dass die Automobilindustrie eine Leitbranche der produzierenden Wirtschaft in Österreich ist und für 355.000 Arbeitsplätze sorgt“ betont Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, anlässlich der heutigen Pressekonferenz mit Spitzenvertretern der heimischen Fahrzeugindustrie.

„Die heute geäußerten klaren Worte und Forderungen von heimischen Leitbetrieben sind absolut wichtig und richtig in Zeiten, in denen die Automobilindustrie unter massiven Herausforderungen steht. Pandemie und damit einhergehend sinkende Absatzzahlen, Transformation in neue Antriebe sowie fehlende Halbleiter und damit verbunden langfristige Produktionsausfälle sind nur einige der Herausforderungen, mit denen die Mobilitätsindustrie derzeit konfrontiert ist.“ Es müsse daher wieder mehr zu einem Miteinander zwischen Politik und Wirtschaft kommen, weg von einer reinen Bestrafungs- und ideologischen Politik, wie wir es derzeit häufig erleben, um diese wichtige Branche zu stärken.