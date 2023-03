Der neue PorTran 4S CX11 wurde speziell für die Klima- und Straßenbedingungen in Europa entwickelt und ist eine exzellente Kombination aus Sommer- und Wintereigenschaften, die sich besonders durch stabiles Fahrverhalten und kontinuierlicher Leistung in allen Jahreszeiten auszeichnet. Die Verwendung einer hochmodernen High Dispersible Micro Silica-Mischung und sein optimiertes Profildesign, das eine breite und gleichmäßige Aufstandsfläche sichert, tragen wesentlich zu seiner hohen Laufleistung und dem ausgezeichnetem Bremsverhalten bei.

Seine hervorragende Performance zu jeder Jahreszeit verdankt er den Sommerlamellen in der Außenschulter und seinen speziellen Winterlamellen in der Profilmitte, die die Traktion auf verschneiten Straßen maximieren und ihn als vollwertigen Winterreifen (3PMSF) zertifizieren. Der PorTran CX11 ist in 15 Spezifikationen von 15 bis 17 Zoll erhältlich und kann auf einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen eingesetzt werden, wie zum Beispiel Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Transporter, Ford Transit, Fiat Ducato und Renault Kangoo.