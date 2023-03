Neben unterschiedlichen Antriebstechnologien steht auch die damit in Verbindung stehende europäische Gesetzgebung zum Klima- und Gesundheitsschutz auf der Tagesordnung. So wird Dimitrios Savvidis von der Europäischen Kommission Einblicke in die zukünftige Treibhausgesetzgebung für den Schwerverkehr sowie deren Beitrag zur emissionsfreien Mobilität liefern. In den kommenden Jahren wird sich auch zeigen, ob und in welcher Form die Lebenszyklusanalyse in die EU-Gesetzgebung aufgenommen wird. Dietmar Goericke von FFV wird eine Metastudie vorstellen und im Detail die Relevanz von Fundamentaldaten Lebenszyklusanalysen aufzeigen.

Durch die Transformation der Treibhausgasgesetzgebung von der alleinigen Bewertung der Auspuffmissionen hin zu den Emissionen im Lebenszyklus können Antriebstechnologien transparent verglichen und Rahmenbedingungen für den Einsatz von klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen geschaffen werden. Die Potenziale von synthetischen Kraftstoffen und mögliche Wege deren Markteinführung werden Vertreter der Mineralölunternehmen Saudi Aramco und Neste Oyi behandeln.