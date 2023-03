Bei den Kfz-Technikern ging Platz eins an Filip Zagan, Lehrling bei Porsche Inter Auto in Wien 21, Platz zwei an Stefan Eggenhofer, Lehrling bei den Wiener Linien, und der dritte Platz an Abdulla Abdulla, Lehrling bei Lucky Car in Wien 10.

Bei den Karosseriebautechniker konnte Marcel Prchal, Lehrling bei Denzel in Wien 3, den Sieg einfahren. Auf den Plätzen folgten Jashari Driton, Lehrling bei Schwandl in Wien 22, und Fabian Papst, Lehrling bei Wiesenthal in Wien 10.