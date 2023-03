Auf der Motorradmesse EICMA in Mailand zeigt Liqui Moly neben seinen Additiven seine Motoröle und andere chemische Produkte für Zweiräder. Ein Beispiel für Additive sind die Liqui Moly "Motorbike Shooter". Sie sind kleine Energieriegel fürs Motorrad. Die Additive sind in kleinen 80 ml Dosen – eine Größe, die genau auf den Motorradtank abgestimmt ist. Damit entfällt die Notwendigkeit, halbvolle Additivdosen irgendwo unterzubringen zu müssen.

Die Shooter-Reihe besteht aus fünf verschiedenen Produkten für unterschiedliche Aufgaben. Der "Speed Shooter" verbessert die Verbrennung und damit auch die Beschleunigung. Der "4T Shooter" entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und stellt dadurch die ursprüngliche Leistung wieder her. Der "Benzinstabilisator Shooter" sorgt dafür, dass das Benzin während der Winterpause nicht so schnell altert und der Motor im Frühjahr wieder problemlos läuft. Der "Engine Flush Shooter "kommt nicht ins Benzin, sondern ins Öl, und zwar unmittelbar vor dem Ölwechsel. Dann löst der Schmutz und Ablagerungen, die dann zusammen mit dem alten Öl angelassen werden. Zum frischen Öl kommt dann der "MoS2 Shooter". Die kleine Tube enthält den Festschmierstoff MoS2, der die Reibung im Motor verringert und ihn vor Verschleiß schützt.

Die Shooter sind nur einige Beispiel für das Motorrad-Sortiment von Liqui Moly. Es gibt noch weitere Additive, viele Motoröle für Vier- und für Zweitakter, Gabelöle, Kettensprays, Bremsflüssigkeiten, Reinigungs- und Pflegemittel, auch für Lederkombi und Helm. Für Werkstätten gibt es außerdem Ausrüstung wie Fassregale, Pumpen und anderes. Insgesamt umfasst das Motorradsortiment über 100 Produkte. Liqui Moly hat sein Motorradsortiment in den vergangenen Jahren nicht nur kontinuierlich ausgeweitet. Auch der Umsatz dieses Segments ist stärker gewachsen als der Gesamtumsatz. "Dieses Jahr werden wir dreimal so viel Umsatz machen wie vor fünf Jahren“, sagt Salvatore Coniglio, Exportleiter von Liqui Moly. "Das zeigt, dass immer mehr Biker von unserer Qualität überzeugt sind.“ Und nicht nur sie: Auch professionelle Rennfahrer verlassen sich auf Qualität aus Deutschland. Seit Jahren fahren sämtliche Teams der Moto2 und Moto3 mit Öl von Liqui Moly. Die EICMA findet vom 23. bis zum 28. November statt. Liqui Moly ist in Pavillon 13 an Stand Q70 zu finden.