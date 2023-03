Corona-Krise : Lockdown in Ostösterreich: Was Kfz-Handel und Kfz-Werkstätten dürfen

Von der „Osterruhe“ nahtlos in den Lockdown – zumindest in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland gilt seit 1. April bis 18. April ein Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen von 0 bis 24 Uhr. Davon ist auch der (Fahrzeug-)Handel betroffen und wie schon im Vorjahr dürfen Autohäuser in der Ostregion aktuell nicht öffnen (Ausnahme: Gewerbekunden), Kfz-Werkstätten hingegen schon.