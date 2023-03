„Aus der Geschäftsidee, Spot-Repair für Lackschäden anzubieten, hat sich mit Lucky Car der größte, unabhängige Player bei Kfz-Reparaturen entwickelt, der jetzt auch international präsent ist. Damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“, betont „Ossi“ Matic voller Stolz. Hinter Lucky Car steht ein Franchise-Lösung, die für die Partner den Gang in die Selbstständigkeit erleichtert: „Jeder Partner ist Geschäftsführer seines Unternehmens, die Marke Lucky Car vereint alle unter einem gemeinsamen Banner und stärkt gemeinsam den Rücken.“

Aktuell gibt es 40 Lucky-Car-Niederlassungen in Österreich, die wirtschaftliche Entwicklung ist positiv. Trotz Pandemie konnte 2020 der Umsatz von 22 Millionen Euro auf 27 Millionen Euro gesteigert werden. Nun will man auch in der Schweiz reüssieren. Ein weiterer Standort ist für 2022 geplant. Langfristig will Lucky Car rund 30 Filialen in der Schweiz betreiben. Aber „Ossi“ Matic hat schon länger den deutschen Markt im Blick: „Wir werden unsere internationale Expansion in den nächsten Jahren fortführen und in absehbarer Zeit auch im deutschen Markt präsent sein.“