Die Servicepalette des Standorts in Eisenstadt reicht über die Reparatur von Lackschäden hinaus. "Lucky Car in Eisenstadt verfügt nicht nur über eine der modernsten Werkstätten in unserem Filialnetz, sondern ist generell eine der modernsten in ganz Österreich“, sagt Lucky Car-Geschäftsführer Mitar Kos. Somit erwartet die Kunden dort das komplette Lucky Car-Dienstleistungsangebot, etwa: die Behebung von Lack- und Karosserieschäden inklusive Steinschläge und Autoglas-Reparatur oder Tausch, klassische Kfz-Mechanik, die Möglichkeit der §57a-Überprüfung und Reifenwechsel. "Wir verfügen über ein eigenes Reifendepot und können auch Spureinstellungen und Achsvermessungen durchführen", ergänzt Glisic. Daneben wird auch die Restaurierung von Oldtimern angeboten.



Ein Eldorado für Autofans also, welches dank modernster Technik alle Stücke spielt und wo die Kunden auch die Lucky Car-Unternehmensphilosophie und alle Benefits erwarten dürfen: Ein kostenloses Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur ist nur einer davon. "Hilfe ohne Termin, Reparatur aller Marken und Modelle, höchste Qualität, bester Kundenservice, schnell und zu einem fairen Preis - das ist unser Anspruch, der auch in Eisenstadt gelebt wird", sagt Kos.