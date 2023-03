„Mario Bagheri hat in den vergangenen Jahren den Vertrieb und das Marketing für den Bereich Aluminiumräder sehr erfolgreich weiterentwickelt. Die Corona-Pandemie hat das gesamte Team stark gefordert und vor diesem Hintergrund freut es mich besonders, dass wir in dieser Produktsparte eine so erfolgreiche Entwicklung aufweisen“, betont Alexander Riklin, CEO Alcar Gruppe.

Der Deutsche hat ein Ingenieursstudium absolviert und lebt und arbeitet seit 2003 in Österreich. Zwischen 2003 und 2017 hatte er unterschiedliche Funktionen (auch Leitungsfunktionen) in technischer Entwicklung und Projektmanagement, Vertrieb und Marketing in Automobilindustrie, Maschinenbau und Kunststoffe/Gummiprodukte inne. Seit Februar 2017 ist Mario Bagheri Leiter der Vertriebslandesgesellschaften der Alcar Gruppe und seit Februar 2019 zusätzlich für Vertrieb und Marketing Aluminiumräder der Alcar Gruppe verantwortlich.