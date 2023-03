Mit der zweiten AKC-Generation, die im Jahr 2020 vorgestellt wurde, erreichen auch Geländewagen und Oberklassen-Limousinen eine Wendigkeit, die der von deutlich kompakteren Fahrzeugen gleicht. Durch eine Stellkraft von 11 Kilonewton wird ein Einsatz in Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen Gewicht ermöglicht. Dank dieser Leistung und seinem "Steer-by-wire"-System ist die aktuelle Version der Hinterachslenkung bestens für die Anforderungen der automatisierten und elektrifizierten Mobilität geeignet.

Je nach Anforderung und verfügbarem Bauraum bietet ZF den Herstellern das AKC-System – das am österreichischen ZF-Standort Lebring gefertigt wird – in zwei Varianten an: als Dual- und als Zentralstellerprinzip. Bei Dualstellern wird jedes Rad individuell von einem separaten Stellaktuator gelenkt. Diese Variante ist ideal für Sportwagen, da so wertvoller Bauraum im zentralen Teil der Hinterachse eingespart wird. Die Zentralsteller-Variante wird mit einem größeren Aktuator mittig in der Achse platziert, sie wird vor allem in Limousinen, Pick-ups oder SUV verbaut. Aktuell startet die Produktion einer Variante des Zentralstellers für einen rein elektrisch angetriebenen Pick-up eines nordamerikanischen Kunden.