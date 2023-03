Felgen : Mit Ballistol den Felgenglanz zurückbringen

Wer saubere und glänzende Felgen haben will, muss darauf achten, dass sich Bremsstaub und Co. nicht dauerhaft in die Felgenoberfläche einbrennen. Deshalb empfiehlt sich die regelmäßige und nachhaltige Pflege mit einem Felgen-Reiniger.