„Wir haben in Österreich eine vitale nachhaltige Produktion erneuerbarer Kraftstoffe. Der Einsatz von alternativen Kraftstoffen stärkt die heimische Landwirtschaft, schafft Wertschöpfung und hält Arbeitskräfte im Land. Mit unseren regionalen Kreisläufen in der Produktion und Verarbeitung gepaart mit der sofortigen Verfügbarkeit haben wir nachweislich keine Zeit mehr zu verlieren, um uns alternativ, treibhausgasmindernd und nachhaltig im Verkehrssektor fortzubewegen“, betont PEK-Vorstandsmitglied Nationalratsabgeordneter Johannes Schmuckenschlager. Voraussetzung seien wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten und Technologieoffenheit, um die EU-Klimaziele zu erreichen.

„Die Zielvorgabe ist klar: Im Verkehrs- und Transportsektor müssen wir in den nächsten neun Jahren den CO2-Ausstoß um neun Millionen Tonnen verringern. Wer also heute noch immer für die Limitierung von alternativen erneuerbaren Kraftstoffen eintritt, der forciert nicht den Klimaschutz, sondern verhindert das Phasing out von fossilen Kraftstoffen“, ergänzt PEK-Vorstand Ewald-Marco Münzer von Münzer Bioindustrie.